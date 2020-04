Red 11:27 Agricoltura: la soddisfazione del Psd´az Piena soddisfazione da parte di Piero Maieli e dei consiglieri regionali del gruppo del Partito sardo d´azione per l’istituzione di un sistema di aiuti finalizzato ad agevolare l’accesso delle piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria







Risultato atteso da Maieli, «che tanto si è speso a favore del sistema imprenditoriale sardo proponendo, già nel maggio 2019, l’attivazione di un accordo tra la Regione autonoma della Sardegna e l’Abi, affinchè venisse consentito l’immediato accesso al credito mediante anticipazione da parte delle banche dei crediti vantati dagli imprenditori», spiegano dalla sede sardista. «Inoltre – spiega Maieli – la Regione destinerà adeguate risorse finanziarie per l’abbattimento degli interessi sul prestito accordato ad una Pmi agricola dalla banca e per il rimborso delle spese di certificazione e di assistenza nella presentazione della domanda di finanziamento, sostenute dalle Pmi agricole per l’attività svolta dai Caa».



Questo sistema, quindi, consente alle imprese di ottenere liquidità immediatamente disponibili. I componenti del gruppo consiliare del Psd'az «ringraziano il presidente Christian Solinas per aver prontamente accolto le istanze delle imprese in questo difficile momento determinato dall’emergenza Covid-19, fornendo loro un concreto aiuto».



