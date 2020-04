video Cor 10:04 San Jordi, l´omaggio di Alvau a Gerard Vergés Omaggio a Gerard Vergés che verrà commemorato in occasione della festività di San Jordi (23 aprile). Lui è Pier Luigi Alvau, algherese, da oltre vent’anni porta avanti iniziative culturali di valore, finalizzate alla promozione e diffusione della poesia





che pensi che la rima e la cesura

siano il segreto, rotta infausta è destinata

al tuo vascello nella ricerca d’una baia o insenatura.

Il motto oscuro ed il pensier diffuso

certo è che ti scaveran la fossa.

Poeta vero non fa letteratura.

La retorica, amico, è come una iattura.

Lo so che è più facile dar consigli

che scriver buoni versi. Perché un paesaggio,

nonostante i banali poeti, può esser bello.

Però, novello Abramo, necessita l’ardire

d’ammazzare i propri figli con un coltello.

Salvarne di mille immagini una sola.



_ Gerard Vergés _

(trad. di Pere Lluís Gerard Alvau)