Umberto Borlotti L'opinione di Umberto Borlotti Ripartire con idee chiare, il tempo gioca a sfavore



Premetto di non far parte di alcun tavolo o tavolino di analisi delle criticità/opportunità legate al grave momento che stiamo vivendo che potrebbe ulteriormente peggiorare sotto il profilo economico. Ciò detto sento comunque il dovere di far arrivare ai vari pensatoi alcuni spunti di analisi, riflessioni e proposte. Nel campo turistico il vantaggio/svantaggio di essere un’isola pone alcuni abbinamenti imprescindibili. Tra Turismo e Trasporti, pur nella loro diversità, esiste un forte legame (assimilabile al legame covalente T=T).



L’economia e il PIL della Sardegna sono fortemente influenzati da questo legame. Quindi qualsiasi progetto post Covid si voglia cantierare non può prescindere dall’equilibrio di questo legame. Nella progettualità in essere occorrerà tenere conto di alcune condizioni: sul Turismo, er almeno due anni calerà la domanda; la concorrenza di mercati simili al nostro si esalterà; i costi e la qualità dei servizi di alcune destinazioni concorrenti saranno più favorevoli; i Governi si muoveranno autonomamente per difendere le proprie destinazioni; le altre Regioni d’Italia saranno avvantaggiate nel mercato interno perché più facilmente raggiungibili.



Sui Trasporti (mi limito al settore aereo): molti vettori non sopravviveranno e i superstiti aumenteranno il loro potere contrattuale; i turisti, nella prima fase, cercheranno di ridurre la durata e i disagi dello spostamento; saranno maggiormente privilegiate le tratte dirette a discapito della multitratta; gli aeroporti aumenteranno la loro capacità proattiva e concorrenziale; il sistema aeroportuale verrà ripensato e ridimensionato; le tariffe aeree aumenteranno.



Il perchè venire in Sardegna e come venire devono trovare modelli coerenti. Lo scenario attuale mi sembra confuso e non percepisco un programma di azioni concrete da lanciare tempestivamente. Lascio ad altri più competenti la soluzione del perché venire, ma ribadisco ai livelli politici deputati che, per la Sardegna e per il nostro territorio, l’aeroporto è come l’ospedale. Strutture indispensabili al bene comune e non delegabili a logiche privatistiche basate su legittimi equilibri di bilancio. Sono convinto, purtroppo, che il tempo giochi a nostro sfavore.



