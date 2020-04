Red 18:26 Liberazione: a Porto Torres cerimonia in forma ristretta Domani mattina, il sindaco Sean Wheeler ed il presidente del Consiglio comunale Gavino Bigella deporranno la corona di fiori in rappresentanza di tutta la città







La cerimonia del 75esimo anniversario della Liberazione si terrà nel Piazzale dei Caduti della Corazzata Roma, sul colle di Balai, e parteciperà una delegazione del Comune, tra cui il sindaco Sean Wheeler ed il presidente del Consiglio comunale Gavino Bigella. «Abbiamo voluto organizzare questa breve, ma significativa cerimonia», spiega il primo cittadino.



«E' giusto che la Festa della Liberazione venga onorata, anche se in forma del tutto diversa rispetto agli altri anni, quindi senza la presenza di molte autorità e dei cittadini. Sarò presente, insieme al presidente del Consiglio comunale Gavino Bigella e in rappresentanza di tutta la città, per deporre la corona di fiori o osservare un minuto di silenzio in onore dei caduti di tutti le guerre, ma questa volta anche per coloro che hanno perso la battaglia contro il virus», conclude Wheeler.



