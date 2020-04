video Cor 17:00 Maria Pia libera, Alfonso in prima linea



Niente speculazioni varie di privati, Tonino Alfonso si dice pronto alla battaglia in tutte le sedi per Maria Pia e annuncia la nascita di un comitato "Maria Pia libera". «Il futuro lo devono decidere tutti insieme gli algheresi, non l´amministrazione di turno. Da quei terreni deve venir fuori il pane per i nostri figli». Le sue parole