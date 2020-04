Red 13:27 Ploaghe pensa allo sport: 197mila euro Nei giorni scorsi, è stata esperita la gara d´appalto per i lavori di “Riqualificazione e completamento del polo sportivo di Via Sardegna” a Ploaghe. Si tratta di un finanziamento di 197mila euro







La copertura prevista sarà di tipo prefabbricato in tessuto di poliestere, con struttura portante ad archi a traliccio reticolare in metallo e sarà posta in opera direttamente sul campo preesistente. Altri interventi riguardano la modifica delle vie di esodo del palazzetto dello sport per adeguarle alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi. L'intervento fa il paio con quello in fase di progettazione, che riguarda la riqualificazione del campo di calcio e di calcetto in cui verranno realizzati i nuovi manti in erba sintetica, con un ulteriore finanziamento di 700mila euro, sempre a valere sui fondi della programmazione territoriale.



Estremamente soddisfatto, l'assessore comunale allo Sport Gerolamo Masala ha commentato: «Con questo intervento, sommato a quelli previsti nel campo di calcio, intendiamo migliorare la fruibilità dei nostri impianti sportivi a beneficio dei giovani ploaghesi e non solo. Per il valore educativo e sociale che l'attività sportiva rappresenta, siamo convinti che investire somme così importanti sugli impianti sia stata una scelta fondamentale, che l'Amministrazione ha portato avanti con convinzione». Dello stesso parere il sindaco Carlo Sotgiu: «In attesa che riprendano i lavori del “Parco per tutti”, il progetto degli impianti sportivi sarà il secondo cantiere che partirà a Ploaghe con i fondi della programmazione territoriale dei sei progetti previsti. Abbiamo voluto investire in modo significativo sulle attività di carattere sociale per fare di Ploaghe il paese del benessere e della qualità della vita. Speriamo che i lavori possano iniziare già questa primavera, emergenza Covid permettendo».



Nella foto: il progetto dei lavori Commenti PLOAGHE - Prosegue l'attività di attuazione dei progetti della “Programmazione territoriale” nei Comuni del Coros e dell'Anglona. Nonostante le oggettive difficoltà dovute alla crisi sanitaria, gli uffici stanno procedendo nel portare avanti i numerosi progetti presentati dai singoli Comuni. Nei giorni scorsi, è stata esperita la gara d'appalto per i lavori di “Riqualificazione e completamento del polo sportivo di Via Sardegna” a Ploaghe. Si tratta di un finanziamento di 197mila euro con cui è prevista la realizzazione di una struttura leggera di copertura per il campo “numero 1” in maniera tale da permettere l’esercizio dell’attività sportiva per tutto l’anno, anche nel periodo invernale.La copertura prevista sarà di tipo prefabbricato in tessuto di poliestere, con struttura portante ad archi a traliccio reticolare in metallo e sarà posta in opera direttamente sul campo preesistente. Altri interventi riguardano la modifica delle vie di esodo del palazzetto dello sport per adeguarle alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi. L'intervento fa il paio con quello in fase di progettazione, che riguarda la riqualificazione del campo di calcio e di calcetto in cui verranno realizzati i nuovi manti in erba sintetica, con un ulteriore finanziamento di 700mila euro, sempre a valere sui fondi della programmazione territoriale.Estremamente soddisfatto, l'assessore comunale allo Sport Gerolamo Masala ha commentato: «Con questo intervento, sommato a quelli previsti nel campo di calcio, intendiamo migliorare la fruibilità dei nostri impianti sportivi a beneficio dei giovani ploaghesi e non solo. Per il valore educativo e sociale che l'attività sportiva rappresenta, siamo convinti che investire somme così importanti sugli impianti sia stata una scelta fondamentale, che l'Amministrazione ha portato avanti con convinzione». Dello stesso parere il sindaco Carlo Sotgiu: «In attesa che riprendano i lavori del “Parco per tutti”, il progetto degli impianti sportivi sarà il secondo cantiere che partirà a Ploaghe con i fondi della programmazione territoriale dei sei progetti previsti. Abbiamo voluto investire in modo significativo sulle attività di carattere sociale per fare di Ploaghe il paese del benessere e della qualità della vita. Speriamo che i lavori possano iniziare già questa primavera, emergenza Covid permettendo».Nella foto: il progetto dei lavori