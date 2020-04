Red 21:09 Silanus: nonna Emilia festeggia cento anni Ricorrenza davvero speciale nella Residenza sanitaria per anziani “Villa Gli ulivi”. Facendosi beffe della pandemia in corso, la signora Emilia Botto ha infatti raggiunto l’invidiabile traguardo del secolo di vita







Questa donna tenace si è fatta presto ben volere dal personale della struttura e da tutti gli altri ospiti, che sono stati ben felici di poter spezzare con lei la monotonia di queste lunghe giornate di attesa ed ansia. Peccato che si siano dovuti tenere a debita distanza nel salone, proprio per non violare quelle buone regole di prevenzione che dal 20 febbraio stanno tenendo fuori dalla porta il CoronaVirus.



Originaria di Genova, nonna Emilia si è sposata due volte ed è grazie a suo figlio Giorgio, sposatosi a sua volta con una ragazza sarda, che si è trasferita a suo tempo nell’Isola. Il loro è un rapporto speciale, che la quarantena non è riuscita ad interrompere, dal momento che madre e figlio si tengono quotidianamente in video-contatto grazie al servizio WhatsApp organizzato da infermieri ed operatori socio-sanitari.



