Red 7:20 Barracelli: Cocco scrive a Solinas Il capogruppo in Consiglio regionale del Gruppo Liberi e uguali Sardigna chiede «l´autorizzazione all´utilizzo delle risorse destinate alle spese generali non utilizzare in risorse da destinare alle attività giornaliere di ronda sui territori»







Ed aggiunge: «le risorse a disposizione dei Barracelli sono certamente insufficienti per sostenere tutte le attività da loro svolte, impegnati in molti Comuni dell’Isola anche per l'emergenza Covid-19, specialmente in un periodo in cui il presidio e la sorveglianza del territorio diventano fondamentali per la salute e la sicurezza dei cittadini. Ritengo necessario e urgente garantire le essenziali risorse per il proseguo di tutte le attività svolte dai Barracelli (in queste particolare fase dell’emergenza) attraverso l’autorizzazione alle Compagnie barracellari all’utilizzo delle risorse destinate alle spese generali non utilizzate in risorse da destinare alle attività giornaliere di ronda sui territori. Sono certo che una tematica così importante non potrà che trovare un favorevole e celere riscontro da parte del presidente Solinas», conclude il consigliere di Leu.



Nella foto: il consigliere regionale Daniele Cocco Commenti CAGLIARI - Il capogruppo in Consiglio regionale del Gruppo Liberi e uguali Sardigna Daniele Cocco ha inviato al presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas una lettera relativa all'utilizzo delle risorse da destinare alle attività giornaliere di ronda sui territori da parte delle Compagnie barracelari. Cocco dichiara che «in questo periodo di grave crisi sanitaria e economica, le Compagnie barracellari svolgono giornalmente un lavoro essenziale nei nostri territori con l’impiego di personale che con grande sacrificio opera, nell’espletamento delle proprie attività istituzionali, con interventi di eccezionale pericolosità e di rilevante valore sociale».Ed aggiunge: «le risorse a disposizione dei Barracelli sono certamente insufficienti per sostenere tutte le attività da loro svolte, impegnati in molti Comuni dell’Isola anche per l'emergenza Covid-19, specialmente in un periodo in cui il presidio e la sorveglianza del territorio diventano fondamentali per la salute e la sicurezza dei cittadini. Ritengo necessario e urgente garantire le essenziali risorse per il proseguo di tutte le attività svolte dai Barracelli (in queste particolare fase dell’emergenza) attraverso l’autorizzazione alle Compagnie barracellari all’utilizzo delle risorse destinate alle spese generali non utilizzate in risorse da destinare alle attività giornaliere di ronda sui territori. Sono certo che una tematica così importante non potrà che trovare un favorevole e celere riscontro da parte del presidente Solinas», conclude il consigliere di Leu.Nella foto: il consigliere regionale Daniele Cocco