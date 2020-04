Cor 12:24 «Stop immediato alle bollette Abbanoa» «Ci chiediamo come possa il gestore idrico a totale capitale pubblico pretendere anche un solo centesimo dai cittadini e dalle aziende sarde chiuse per decreto». Lo dichiarano i consiglieri comunali di Alghero, Valdo Di Nolfo, Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Mario Bruno, Ornella Piras, Raimondo Cacciotto e Mimmo Pirisi



Covid-19. La Cassa Integrazione in deroga che non arriva nell'Isola a causa dei ritardi di comunicazione da parte della Regione Sardegna, il sostegno statale di 600 euro che non è arrivato a tutti e in alcuni casi dedicato alle aziende, ma non alle famiglie; per non parlare del contributo regionale di "800 euro a tutte le famiglie" che poi è diventato una farsa istituzionale tra Faq e integrazioni. In questa situazione di palese crisi le famiglie e le aziende algheresi in questi giorni stanno ricevendo anche le bollette da parte di Abbanoa, canoni fissi e consumo.

