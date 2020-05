Red 10:16 Corso on-line all´Ateneu algueres A maggio, inizierà il corso “on-line” di catalano/algherese per l’ottenimento del certificato di conoscenza della lingua rilasciato dall´Institut Ramon Llull di Barcellona







Questa impostazione si inserisce nel quadro della Legge regionale sulle minoranze linguistiche del 3 Luglio 2018, che tutela, promuove e valorizza il catalano di Alghero, promuovendo di fatto il bilinguismo nell’ambito della Pubblica amministrazione, della toponomastica e del commercio. L’Ateneu Alguerès, nell’ottica di offrire con la sua attività un contributo culturale al servizio della città, ha voluto indirizzare il tema del corso in sintonia con la nuova Legge regionale che, nella sua applicazione, aprirà prospettive occupazionali in ambito sia locale, sia internazionale, essendo la lingua comune un valore aggiunto nei rapporti con la Catalogna. Per questo motivo, i temi trattati nel corso avranno lo scopo di curare la preparazione all’esame per l’ottenimento del certificato di conoscenza della lingua catalana secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. L'esame che, come di consueto, si sarebbe dovuto tenere entro maggio a cura dell'Institut Ramon Llull, a causa l’emergenza Covid19, è stato posticipato a settembre.



