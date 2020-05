Red 8:26 Al via il rifacimento della segnaletica verticale Il Comune di Sassari, Settore Infrastrutture della Mobilità e Traffico, con la Ditta Brafer segnaletica, ha iniziato i lavori per il rifacimento della segnaletica verticale, in modo da ridurre problemi e rischi nella viabilità



Commenti SASSARI – Il Comune di Sassari, Settore Infrastrutture della Mobilità e Traffico, con la Ditta Brafer segnaletica, ha iniziato i lavori per il rifacimento della segnaletica verticale, in modo da ridurre problemi e rischi nella viabilità. Partendo dalla strada comunale per Platamona, sono interessate le vie De Martini, San Pietro D'Ottava, Simula, Devilla, Della Torre, Piandanna, Gioscari, Aimo, Baldinca, Elio De Cupis, Viziliu; le strade comunali Platamona, La Corte Bacchileddu, Valle dei Ciclamini, Tana di lu Mazzoni, da Scala di Giocca al bivio per Osilo e l'ex Strada statale 200, dalla rotatoria dell'incrocio Buddi Buddi al ponte sul Rio Logulentu.