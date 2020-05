Red 23:14 Cultura: Alghero ricorda Sepulveda Cyrano libri vino svago, in collaborazione con il festival Dall´altra parte del mare, con il circolo di lettori “Bergerac” e con la scuola primaria “Maria Immacolata” dell´Istituto comprensivo 2, ha aderito all´iniziativa nazionale







Nella foto: Luis Sepulveda Commenti ALGHERO – Lunedì 4 maggio, tantissimi librai italiani hanno scelto di dedicare una delle giornate di riapertura delle librerie a Luis Sepùlveda, scomparso il 16 aprile. L'omaggio è partito dalla manifestazione torinese “Portici di carta”, una delle iniziative di promozione della lettura del Salone del libro di Torino, che ha pensato di proporre a tutti i librai d'Italia un momento comune nel segno del ricordo di uno degli autori più amati dai lettori italiani.Ogni libreria potrà dedicargli una vetrina, una lettura, una fotografia, ricordi personali, utilizzando l'hashtag #libreriepersepulveda. Uno dei tratti distintivi dell'opera e del lavori di scrittore di Sepùlveda è stata la generosità. Generosità manifestata nell'impegno civile e sociale, che gli è costata sofferenze ed esilio, generosità nel voler raccontare e difendere le storie “marginali” dei più umili e sofferenti, generosità nel non risparmiarsi e voler conoscere e incontrare i lettori nella moltitudine di eventi che in questi anni lo hanno visto protagonista.Anche Cyrano libri vino svago, ad Alghero, in collaborazione con il festival “Dall'altra parte del mare”, con il circolo di lettori “Bergerac” e con la scuola primaria “Maria Immacolata” dell'Istituto Comprensivo 2 Alghero, ha aderito all'iniziativa. In un momento in cui è impossibile pensare ad un evento, la libreria Cyrano ha chiesto ad amici, lettori e scrittori di mandare un video con un ricordo, una lettura o un pensiero dedicato allo scrittore. A partire da lunedì mattina, sulle pagine social della libreria e sul canale Youtube del festival, sarà possibile vedere i materiali raccolti.Nella foto: Luis Sepulveda