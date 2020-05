Red 13:23 «Diporto, si permetta manutenzione» Il deputato sardo di Fratelli d’Italia Salvatore Deidda ha presentato un’interrogazione parlamentare per garantire la manutenzione delle imbarcazioni da diporto







Nella foto: il deputato Salvatore Deidda Commenti CAGLIARI - Il deputato sardo di Fratelli d’Italia Salvatore Deidda ha presentato un’interrogazione parlamentare per garantire la manutenzione delle imbarcazioni da diporto. «Le imbarcazioni da diporto, che alcuni pensano erroneamente sinonimo di lusso o settore di nicchia, necessitano una costante cura e manutenzione descritta dalla stessa normativa tecnica vigente, al fine di evitare qualsiasi danno irreparabile», spiega Deidda. L'interrogazione è stata presentata prima dell'ordinanza regionale di sabato [LEGGI] «In particolare – prosegue - il Regolamento di attuazione del Codice della nautica impone al proprietari l’obbligo di mantenere l’unità in buone condizioni, nonché di provvedere alla manutenzione dell’apparato motore, dell’impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi. Poiché, le limitazioni imposte dal Governo impediscono, di fatto, ai proprietari di tali imbarcazioni di recarsi sul posto al fine di salvaguardare il proprio bene, ho ritenuto opportuno interrogare il Governo affinché intervenga, immediatamente, in modo tale da permettere agli armatori o agli stessi proprietari di potersi recare (con cadenza almeno settimanale) presso le proprio imbarcazioni ed effettuare tutte le operazioni di manutenzione necessarie previste dalla legge», conclude l'esponente di FdI.Nella foto: il deputato Salvatore Deidda