Cor 19:04 Elezioni rinviate all´autunno in 160 comuni sardi Approvata dall´Aula la proposta di legge sottoscritta da tutti i capigruppo in Consiglio regionale. Si svolgeranno in una domenica ricadente nel periodo compreso tra il 24 ottobre e il 29 novembre



Commenti CAGLIARI - Nessun relatore per la proposta di legge 139 del 30 aprile 2020 di rinvio delle elezioni amministrative in 160 comuni sardi all’autunno 2020. L'atto, infatti, porta la firma di tutti i capigruppo in base all’art.102 del regolamento e il parere favorevole dell'assessore agli Enti locali. In sede finale, la legge è stata approvata all’unanimità con 50 voti. Le elezioni si svolgeranno in una domenica ricadente nel periodo compreso tra il 24 ottobre e il 29 novembre.