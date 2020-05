Cor 7:40 Niente spese in altri Comuni e spiagge blindate Troppa confusione nell´Isola dopo l´ordinanza nr. 20 del presidente Christian Solinas, che in attesa delle deduzioni di Roma crea non poche difficoltà ai sardi. Così lo stesso governatore ha provato a fare chiarezza. Linea dura (e polemiche) sulle spiagge, aperte solo per la pesca



nr. 20 del presidente Christian Solinas, che in attesa delle deduzioni di Roma [Dpcm emanato dal premier Giuseppe Conte. Commenti CAGLIARI - L'attività motoria si potrà praticare solo all’interno del Comune dove si abita. Le spiagge in Sardegna restano blindate (ma non per chi vorrà pescare [ LEGGI ]). Non ci si può spostare da un comune all’altro per andare a fare spese, ma soltanto per motivi di lavoro, salute o necessità (tra questi rientrano comunque le visite ai parenti). Troppa confusione nell'Isola dopo l'ordinanza. 20 del presidente Christian Solinas, che in attesa delle deduzioni di Roma [ LEGGI ], crea non poche difficoltà ai sardi. Così lo stesso governatore ha provato a fare chiarezza nel consueto punto stampa. Numerosi sono infatti i fronti aperti dopo la sfida al governo, con i vescovi sardi ma anche con i sindaci, ai quali è demandata la responsabilità delle aperture anticipate di alcune attività commerciali in aperto contrasto colemanato dal premier Giuseppe Conte.