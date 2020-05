Cor 10:00 Spiagge, per andarci serve la canna e il fucile subacqueo per il bagno Nonostante il via libera del Governo Conte, Solinas con l´ordinanza di sabato 2 maggio chiude le spiagge e gli arenili ai liberi cittadini ma non ai liberi pescatori. Un vero pasticcio: potrà fare il bagno solo chi ha con se il fucile subacqueo



Fase 2, ha spiegato che sono in corso trattative col Governo per linee guida che fissino le regole sui comportamenti dei bagnanti in riva al mare. Così le spiagge rimangono off-limit, ma non per tutti. Da oggi infatti - 4 maggio - ci si potrà fermare in riva con la canna da pesca. Infine potrà fare il bagno solo chi avrà con sé un fucile per la pesca subacquea, altra attività consentita dal provvedimento regionale. Commenti CAGLIARI - Se in molti iniziano già a parlare di «pasticcio», certamente quanto annunciato dal Presidente della Regione Sardegna il 2 maggio costituisce un piccolo-grande paradosso. Nonostante il via libera del Governo Conte - che sul sito nazionale aveva già precisato che chi abitava a meno di duecento metri dal mare, poteva tranquillamente andare a farsi il bagno e frequentare con tutte le indicazioni e precauzioni sul distanziamento le spiagge - Solinas con l'ordinanza di sabato 2 maggio non riapre le spiagge e gli arenili ai liberi cittadini. Parlando in diretta della nuova, ha spiegato che sono in corso trattative col Governo per linee guida che fissino le regole sui comportamenti dei bagnanti in riva al mare. Così le spiagge rimangono off-limit, ma non per tutti. Da oggi infatti - 4 maggio - ci si potrà fermare in riva con la canna da pesca. Infine potrà fare il bagno solo chi avrà con sé un fucile per la pesca subacquea, altra attività consentita dal provvedimento regionale.