Red 8:25 Ripartono lavori per tribuna coperta del Basilio Canu Il cantiere allo stadio era stato sospeso a marzo a causa dell’emergenza Covid-19. Ad annunciare la riapertura del cantiere è l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Sennori Roberto Desini







«La copertura della tribuna – spiega l’ex sindaco - è un ulteriore passo delle ingenti opere di riqualificazione del Basilio Canu avviate dal Comune. È previsto che i lavori della tribuna coperta siano ultimati entro il maggio, avvicinando ancora di più lo stadio di Sennori all'obbiettivo che ci siamo fissati, ossia quello di ottenere l’omologazione della struttura per la serie D, e che speriamo di raggiungere presto».



Per la riqualificazione del Canu, il Comune ha ottenuto due finanziamenti dal Credito sportivo, tramite mutuo, per un totale di 900mila euro. Il primo finanziamento di 715mila euro è stato utilizzato per una prima tranche di lavori di ristrutturazione e miglioramento funzionale, che ha interessato il campo da gioco, gli spogliatoi e gli spalti (lavori già conclusi). Con il secondo mutuo da circa 200mila euro, i lavori sono proseguiti. La realizzazione della copertura della tribuna, grazie ad un appalto di 115mila euro, renderà lo stadio ancora più funzionale ed accogliente.