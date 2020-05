Red 12:03 Alghero: donazioni di mascherine per i dipendenti comunali Non si ferma la catena di solidarietà nella Riviera del corallo ai tempi del CoronaVirus. Altre 500 mascherine sono state donate al Comune, stavolta dall’imprenditore e consigliere comunale Alessandro Loi







ALGHERO - Non si ferma la catena di solidarietà nella Riviera del corallo ai tempi del CoronaVirus. Altre 500 mascherine sono state donate al Comune di Alghero, grazie ad un gesto di solidarietà. Questa volta, il gesto è stato compiuto dall'imprenditore e consigliere comunale Alessandro Loi. Ieri (mercoledì), Loi ha consegnato al sindaco Mario Conoci le mascherine con il logo del Comune e da oggi è iniziata la distribuzione alla Polizia locale ed ai dipendenti comunali. Nella foto: il sindaco Mario Conoci e l'imprenditore Alessandro Loi