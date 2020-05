Red 13:25 Picchia la compagna per strada: 43enne in manette È stato colto in flagranza, grazie alle chiamate dei testimoni, mentre picchiava la compagna in Via delle Conce, davanti ad un supermercato. L´uomo è stato arrestato dalla Polizia locale di Sassari per condotte persecutorie e domani si svolgerà la direttissima



SASSARI - È stato colto in flagranza, grazie alle chiamate dei testimoni, mentre picchiava la compagna in Via delle Conce, davanti ad un supermercato. Un 43enne è stato arrestato dalla Polizia locale di Sassari per condotte persecutorie e domani, venerdì 8 maggio, si svolgerà la direttissima, mentre la donna è stata accompagnata al Pronto soccorso, dove le sono state curate lesioni al torace ed al volto.



Soltanto un paio di settimane fa, la stessa persona era stata denunciata dal Comando per percosse contro la propria compagna. L'arresto si inserisce nelle attività di monitoraggio svolte ieri dal Comando: sono state controllate 148 persone e quattro attività, una delle quali è stata sanzionata.



Un bar aveva permesso ad undici persone di consumare comodamente al tavolino le bevande acquistate. Attività ancora vietata dalle norme di contrasto alla diffusione del CoronaVirus. Il bar è stato sanzionato, la serranda abbassata ed è stata sospesa anche l'attività di asporto, che invece sarebbe stata consentita.