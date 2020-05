video G.M.Z. 16:05 Camion e trattore, lavori sul lido Questa mattina ad Alghero i primi carichi di posidonia dalla spiaggia del lido San Giovanni. In moto camion e trattore sul primo tratto di litorale. Ecco le immagini dei mezzi all´opera, sullo sfondo Capo Caccia



Commenti ALGHERO - Proseguono sulla spiaggia libera le attività di pulizia dell'arenile sul primo tratto del lido San Giovanni, il cui specchio acqueo, per circa mezzo chilometro risulterà interdetto alla balneazione per l'intera stagione 2020 per effetto dell'ordinanza firmata dal sindaco Mario Conoci [ LEGGI ]. Dopo le operazioni di spostamento ed accumulo della posidonia, si è passati alla rimozione. Un'operazione particolarmente delicata, perchè insieme alle impropriamente dette alghe, si asportano grandi quantità di preziosa sabbia. Questa mattina in azione un capiente camion ed un potente trattore provvisto di pala anteriore per il carico del materiale. In virtù di quanto deliberato nei giorni scorsi, tutta la posidonia movimentata nella stagione 2020 (sia dal comune che dai concessionari) dovrebbe essere stoccata nel nuovo sito di San Marco. Il tutto in attesa della realizzazione del nuovo impianto annunciato nel mese di febbraio [ LEGGI ]. Guarda e condividi il video su Alguer.tv