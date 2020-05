Cor 17:05 «Alghero mette in campo l´esperienza locale» Dalla proposta dell´assessore algherese Di Gangi, la Consulta per il Turismo diventa regionale: 60 comuni insieme per lavorare e proporre soluzioni. Chiesta l´unità di crisi per il turismo 2020







Già previsti i prossimi passi: saranno costituiti tre gruppi di lavoro che nel tempo massimo di una settimana tradurranno il lavoro in precise e specifiche proposte operative. Si occuperanno di trasporti da e per la Sardegna e trasporti interni, delle linee guida per l’abbattimento dei rischi e per la protezione dei cittadini e turisti e di marketing e comunicazione. Proprio la conferenza regionale degli assessori al turismo era stata oggetto nei giorni scorsi di una chiara presa di posizione del capogruppo di Forza Italia in occasione di una commissione. Nunzio Camerada, pensando proprio alla spietata concorrenza interna cui andranno incontro i comuni turistici sardi, aveva invitato a chiare lettere Di Gangi a pensare di più ad Alghero. «Non è egoismo - aveva precisato - ma in un momento così non ha senso dare dritte o suggerimenti» [ Commenti ALGHERO - In attesa ancora di valutarne effetti ed utilità in Riviera del corallo, la Consulta per il Turismo diventerà regionale grazie all'idea rilanciata proprio dall'assessore algherese Marco Di Gangi [ LEGGI ] e fatta propria dai comuni sardi. Così l’iniziativa partita dal Comune di Santa Teresa che ha messo insieme oltre 60 amministrazioni per elaborare proposte concrete per la ripartenza, si struttura con l'impegno corale, superata l’emergenza, di dare formalmente vita alla Consulta ed accreditarla.In questa fase il gruppo di lavoro degli assessori al turismo si è focalizzato nel formulare un documento, sottoposto al Presidente della Giunta Regionale Christian Solinas, all’assessore del Turismo Gianni Chessa, all’assessore della Sanità Mario Nieddu, all’assessore dei Trasporti Giorgio Todde, e a tutta la Giunta Regionale nel suo complesso «affinché si facciano interpreti delle esigenze di tutte le comunità, con tempestive e esaustive risposte, tramite l’adozione di tutti i provvedimenti necessari per garantire l’indispensabile supporto normativo e economico alle Amministrazioni Comunali e agli operatori turistici».«Gli assessori comunali chiedono l'immediata istituzione di una unità di crisi per il turismo 2020 – spiega l’Assessore al Turismo del Comune di Alghero Marco Di Gangi - per affrontare la gestione della ripartenza dell'economia turistica, seguendo anche gli esempi virtuosi di altre Regioni». I Comuni saranno chiamati ad adottare misure di controllo e di contenimento dei rischi per la protezione dei propri cittadini, degli operatori e dei turisti, perché si torni a vivere con serenità. Un impegno simile sarà richiesto nella gestione e fruizione del territorio nelle sue varie declinazioni: balneare, escursionistico e naturalistico, culturale, sportivo, enogastronomico. «Si rende perciò necessaria – chiede la consulta dei Comuni alla Regione - con la massima urgenza, l’adozione di linee guida, supportate dalla dotazione di fondi adeguati, per definire e attivare un protocollo chiaro, condiviso, sostenibile e per fronteggiare la stagione 2020 e per mettere in grado i Comuni, per ciò che compete loro, di operare efficacemente per la protezione di cittadini, lavoratori e turisti».Già previsti i prossimi passi: saranno costituiti tre gruppi di lavoro che nel tempo massimo di una settimana tradurranno il lavoro in precise e specifiche proposte operative. Si occuperanno di trasporti da e per la Sardegna e trasporti interni, delle linee guida per l’abbattimento dei rischi e per la protezione dei cittadini e turisti e di marketing e comunicazione. Proprio la conferenza regionale degli assessori al turismo era stata oggetto nei giorni scorsi di una chiara presa di posizione del capogruppo di Forza Italia in occasione di una commissione. Nunzio Camerada, pensando proprio alla spietata concorrenza interna cui andranno incontro i comuni turistici sardi, aveva invitato a chiare lettere Di Gangi a pensare di più ad Alghero. «Non è egoismo - aveva precisato - ma in un momento così non ha senso dare dritte o suggerimenti» [ LEGGI ].