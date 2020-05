Cor 10:40 «Assessore, pensiamo ad Alghero» E' un momento drammatico per il turismo in Sardegna. Il capogruppo di Forza Italia invita l'assessore a concentrarsi sulla città e pensare ad Alghero. «Non è il momento di dare dritte o suggerimenti ad altre realtà sarde». Di Gangi incassa e proprio ieri partecipa alla seconda conferenza online con i colleghi







«Siamo un comune turistico importante in Sardegna, uno certamente dei più importanti. Abbiamo sicuramente le forze per andare avanti da soli, ed in un momento come quello attuale, in cui l'offerta sarà totalmente rivolta al mercato interno, pensiamo prima ad Alghero. Abbiamo il nostro know how, i nostri tecnici e le task force, fare rete e chiedere denari tutti insieme significa condividerli con i comuni più piccoli. Assessore pensiamo alla nostra città ed a quelle che sono le nostre esigenze».



Parole del capogruppo di Forza Italia in occasione della recente riunione di Commissione svoltasi mercoledì scorso in videoconferenza, alla presenza dell'assessore al Turismo Marco Di Gangi ed Elena Fonnesu, presidente del Consorzio Turistico Riviera del Corallo. Riunione in cui proprio l'assessore ha dipinto un quadro allarmante per il settore, che potrebbe riconquistare le quote di mercato solo dopo il 2022, con numerose realtà che andranno incontro a morte certa. Di Gangi incassa l'invito del capogruppo ma va avanti per la sua strada: proprio giovedì la seconda conferenza online con i colleghi [



