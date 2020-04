video Red 21:04 Di Gangi propone la consulta degli assessori sardi al Turismo



«Al via il percorso per salvare la stagione turistica», Questo il fulcro del primo incontro on-line tra gli assessori comunali del Turismo in Sardegna, che ha visto Marco Di Gangi rappresentare Alghero. Ecco le impressioni dell´esponente della Giunta Conoci per il Quotidiano di Alghero Commenti «Al via il percorso per salvare la stagione turistica», Questo il fulcro del primo incontro on-line tra gli assessori comunali del Turismo in Sardegna, che ha visto Marco Di Gangi rappresentare Alghero. Ecco le impressioni dell´esponente della Giunta Conoci per il Quotidiano di Alghero Guarda e condividi il video su Alguer.tv