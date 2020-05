Red 23:10 Fondi per la palestra: soddisfazione ad Olmedo Ieri, l’Assessorato regionale ai Lavori pubblici ha riconosciuto al Comune il finanziamento di complessivi 300mila euro che saranno destinati all’ultimazione, alla riqualificazione, al completamento ed alla messa in sicurezza della palestra comunale







OLMEDO – Ieri (giovedì), l'Assessorato regionale ai Lavori pubblici ha riconosciuto la Comune di Olmedo il finanziamento di complessivi 300mila euro che saranno destinati all'ultimazione, alla riqualificazione, al completamento ed alla messa in sicurezza della palestra comunale [LEGGI] . Grande soddisfazione espressa dall'Amministrazione comunale, ed in particolare dall'assessore Fabio Pala.«Ringrazio tutto l'Assessorato regionale ai Lavori pubblici, e in particolare il dottor Roberto Frongia: questo finanziamento ci permetterà di completare un opera di fondamentale importanza per il nostro paese utilizzata da numerose società sportive e gli studenti delle scuole medie», dichiara l'esponente della Giunta Faedda. I lavori saranno finalizzati alla messa in sicurezza della struttura anche per il rilascio del certificato della prevenzione incendi, e alla realizzazione della nuova pavimentazione danneggiata da un fenomeno temporalesco. Questo finanziamento si aggiunge ai 300mila euro già impegnati dall'attuale Amministrazione comunale per l'intervento di messa in sicurezza dei pilastri e l'integrale sostituzione della copertura della struttura sportiva, conclusosi in questi giorni scorsi.L'impianto sportivo, dichiarato inagibile nel maggio 2016, è stato utilizzato fino al giugno 2018, grazie al provvedimento del sindaco Toni Faedda, che ha consentito la prosecuzione dell'attività delle diverse società sportive cittadine. Ad oggi, pertanto, ammontano ad oltre 4,5milioni di euro i finanziamenti ottenuti nei quattro anni dall'inizio del mandato del primo cittadino, «che consentiranno di rendere più moderne ed efficienti le strutture pubbliche a servizio della comunità». «Speriamo che l'emergenza sanitaria permettendo, di inaugurare la palestra nel corso del 2020», conclude l'assessore Pala.