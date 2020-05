Red 15:26 Porto Torres: sfalcio nei marciapiedi Al via ieri mattina i lavori nei quartieri e nei tratti pedonali. Faranno parte delle squadre anche alcune operatrici della società in house Multiservizi







«La Multiservizi ha interrotto per alcune settimane la propria attività a causa del Covid-19. L'Amministrazione, non appena sono ripresi i servizi di manutenzione del verde, ha fatto presente alla società la necessità di programmare anche i lavori di sfalcio dell'erba dai marciapiedi, che oltre ad essere infestanti causano problemi alle persone che soffrono di allergie stagionali - sottolinea l’assessore comunale all’Ambiente Cristina Biancu - I lavori di pulizia dei marciapiedi e dei bordi stradali urbani sono iniziati con personale in forza alla società, comprese alcune operatrici impegnate in altri settori che hanno dato la loro disponibilità a supportare le squadre dei manutentori».



«L'azienda, compatibilmente con l'organizzazione e i carichi di lavoro dei vari servizi, si è riservata la possibilità di un successivo e temporaneo incremento del servizio, con la creazione di due diverse squadre che potranno agire contemporaneamente su diversi punti della città fino al superamento delle criticità dovute alle misure inerenti il Covid-19», ha concluso l'esponente della Giunta Wheeler. La programmazione avviata dalla Multiservizi è finalizzata alla razionalizzazione delle ore di lavoro dei dipendenti, al potenziamento della collaborazione fra i vari settori ed all'interscambiabilità del personale per creare degli effetti positivi anche in caso di assenze dei lavoratori.