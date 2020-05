Red 18:24 Olbia riapre: la svolta di Nizzi «Da lunedì 11 maggio gran parte delle attività commerciali, finalmente, potranno ricominciare a lavorare – annuncia il primo cittadino gallurese - Sarà un percorso lungo, difficile, ma se agiremo con responsabilità e cautela, potremo raccogliere i frutti dei tanti sacrifici fatti»







«Siamo davanti ad una svolta. Sarà un percorso lungo – sottolinea il primo cittadino olbiese - difficile, ma se agiremo con responsabilità e cautela, potremo raccogliere i frutti dei tanti sacrifici fatti. Vi chiedo di evitare ancora per qualche settimana le spiagge. Capisco che è un nostro patrimonio, ma lo è anche la salute collettiva. In questo momento dobbiamo evitare si creino condizioni che ci costrigerebbero a tornare ad una fase di chiusura».



«Facendo piccoli passi potremo avere nuovamente controllo delle nostre libertà. Voglio però ricordarvi – conclude il sindaco Nizzi - che qualora aumentasse l'indice Rt ritireremo l'ordinanza e quindi tutti a casa». Commenti OLBIA - «Noi che avevamo già fatto un'ordinanza, non abbiamo fatto altro che lasciare le cose come stavano, per cui da lunedì tutti i servizi alla persona aprono. Tutti gli esercizi commerciali previsti dalla normativa aprono». Questo l'annuncio del sindaco di Olbia Settimo Nizzi, che decide di far riaprire gli esercizi commerciali in città prendendo in parola quanto detto ieri (venerdì) nella conferenza stampa dal presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas [LEGGI] e cioè che «i Comuni con Rt Nc possono riaprire», spiega il primo cittadino, che sottolinea come in città, sono «scesi a due i ricoverati in via di guarigione».«Siamo davanti ad una svolta. Sarà un percorso lungo – sottolinea il primo cittadino olbiese - difficile, ma se agiremo con responsabilità e cautela, potremo raccogliere i frutti dei tanti sacrifici fatti. Vi chiedo di evitare ancora per qualche settimana le spiagge. Capisco che è un nostro patrimonio, ma lo è anche la salute collettiva. In questo momento dobbiamo evitare si creino condizioni che ci costrigerebbero a tornare ad una fase di chiusura».«Facendo piccoli passi potremo avere nuovamente controllo delle nostre libertà. Voglio però ricordarvi – conclude il sindaco Nizzi - che qualora aumentasse l'indice Rt ritireremo l'ordinanza e quindi tutti a casa».