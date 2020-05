Red 7:22 Decreto Liquidità: Deidda «continua le battaglie» «Continuano le battaglie su Agea e sulle agevolazioni per ristoratori e attività ricettive». Il deputato sardo di Fratelli d´Italia Salvatore Deidda informa sugli emendamenti che porterà in Aula durante la l´esame degli emendamenti del Dl, in programma da questa settimana







Nella foto: il deputato Salvatore Deidda Commenti CAGLIARI - «Inizierà, in Aula, l'esame degli emendamenti del Dl Liquidità. Alle Opposizioni non è concesso molto spazio, ma ci tengo a precisare che, tra quelli presentati dal gruppo di Fratelli d'Italia, io sto dando battaglia sullo sblocco dei fondi Agea per le imprese agricole (su cui ho già presentato un’interrogazione, senza che mi sia pervenuta alcuna risposta, come ho fatto notare più volte durante i miei interventi in Aula) e la battaglia sulla copertura per i Comuni al fine di togliere la tassa di occupazione del suolo pubblico per le attività di ristorazione e quelle ricettive».A dichiararlo è il deputato sardo di Fratelli d'Italia Salvatore Deidda. «I miei colleghi, invece, presenteranno le altre proposte qualificanti per far arrivare realmente la liquidità ai cittadini», prosegue l'esponente di FdI.«Contro un Governo che non tiene minimamente conto dell’operato del Parlamento, non rispetta le regole e pretende, a sua volta, di essere rispettato dai cittadini senza dare nessuna risposta in cambio, la nostra opposizione diventerà sempre più pressante. La pazienza è finita e noi Parlamentari dobbiamo dare le dovute risposte ai cittadini», conclude Deidda.Nella foto: il deputato Salvatore Deidda