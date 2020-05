Red 7:15 Cagliari: il pass residenti si rinnova online Per consentire ai cittadini l´invio della documentazione per il rinnovo, i pass residenti scaduti ed in scadenza sono prorogati. quelli in scadenza fino al 31 marzo sono prorogati fino a domenica 31 maggio; quelli in scadenza ad aprile sono prorogati fino a martedì 30 giugno; i pass in scadenza a maggio sono prorogati fino a venerdì 31 luglio







CAGLIARI – Da ieri (lunedì), a Cagliari, è possibile rinnovare il pass parcheggio residenti esclusivamente on-line. I moduli sono disponibili sul sito del Parkar, mentre l'indirizzo web a cui inviare via e-mail la documentazione scaricabile ed editabile dal sito è parkar.richiestapass@legalmail.it.La casella mail dell'azienda riceve sia le mail ordinarie, sia le Pec. Per consentire ai cittadini l'invio della documentazione per il rinnovo, i pass residenti scaduti ed in scadenza sono prorogati. quelli in scadenza fino al 31 marzo sono prorogati fino a domenica 31 maggio; quelli in scadenza ad aprile sono prorogati fino a martedì 30 giugno; i pass in scadenza a maggio sono prorogati fino a venerdì 31 luglio.I pass in scadenza da giugno in poi, invece, potranno essere rinnovati con la richiesta on-line da presentare a partire da dieci giorni prima della scadenza. Ulteriori informazioni ed i moduli sono disponibili sul sito di Parkar. Per quanti avessero comprovate difficoltà sul rinnovo on-line, è attivo il numero telefonico 070/2091-287, dal lunedì al giovedì, dalle 15 alle 17.