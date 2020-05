Cor 13:10 «Deja-vu, siamo per il bene di Alghero» Così Graziano Porcu all´indomani dei complimenti pubblici incassati dal sindaco Mario Conoci, per la «grande responsabilità» con cui in questi mesi hanno condotto l´opposizione ad Alghero



nella foto), all'indomani dei complimenti pubblici incassati dal sindaco Mario Conoci, per la «grande responsabilità» con cui in questi mesi hanno condotto l'opposizione [ Commenti ALGHERO - «Il nostro approccio non è mai cambiato, fino a quando ci sarà il rispetto (non siamo solo numeri da contare in caso di necessità) ed il confronto sui temi noi ci siamo e ci saremo nonostante questi siano quelli che allora amavano l'opposizione senza sconti». Parole del consigliere algherese del Movimento 5 Stelle, Graziano Porcu (), all'indomani dei complimenti pubblici incassati dal sindaco Mario Conoci, per la «grande responsabilità» con cui in questi mesi hanno condotto l'opposizione [ LEGGI ]. Il consigliere Pentastellato sottolinea come gli stessi attuali amministratori, qualche anno fa, pretendessero da loro «un'opposizione agguerrita e a prescindere contro chi governava allora». Tanti inviti e accuse, «a cui col il collega Roberto Ferrara abbiamo sempre risposto che il nostro unico interesse era il bene di Alghero. Per i punti comuni presenti nel nostro programma elettorale o confacenti a quelle che sono le linee guida del Movimento 5 Stelle nazionale noi ci saremmo sempre».