Conoci strizza l´occhio agli amici 5 Stelle

Nel panorama politico attuale il rapporto si avvicina certamente a quanto accaduto a Sassari - dove il sindaco ha lasciato la presidenza del Consiglio nelle loro mani - depotenziando completamente il valore dell'opposizione Pentastellata (il tutto seppur in Riviera del corallo niente di questo sia avvenuto). Un rapporto accondiscendente e collaborativo di Ferrara e compagni, che in realtà nulla ha a che vedere con la durissima opposizione che i consiglieri regionali del Sassarese - in testa Desiré Manca - stanno riservando a Solinas e Nieddu anche sulla gestione dell'emergenza sanitaria. Commenti ALGHERO - Sinistra in Comune,Alghero, Futuro Comune, Partito democratico e perfino il Psd'Az incalzano pubblicamente il sindaco di Alghero chiedendogli «più coraggio sulle riaperture» perchè le ultime scelte «rischierebbero di compromettere irreversibilmente il futuro di tante piccole imprese». Lui incassa, ribatte ma si complimenta coi Pentastellati, perchè con loro - a suo dire - «ha un rapporto di collaborazione molto stretta».Parole di Mario Conoci, questa mattina in videoconferenza , ripetute con chiarezza in un messaggio video poche ore più tardi sui. Il sindaco spacca il fronte dell'Opposizione algherese. Così differenzia e stigmatizza il comportamento tenuto dai consiglieri del Centrosinistra da quello degli «amici 5 Stelle». Mentre ai primi rimprovera «un'opposizione facile» con i 5 Stelle il sindaco sottolinea «di condividere numerose responsabilità».Nel panorama politico attuale il rapporto si avvicina certamente a quanto accaduto a Sassari - dove il sindaco ha lasciato la presidenza del Consiglio nelle loro mani - depotenziando completamente il valore dell'opposizione Pentastellata (il tutto seppur in Riviera del corallo niente di questo sia avvenuto). Un rapporto accondiscendente e collaborativo di Ferrara e compagni, che in realtà nulla ha a che vedere con la durissima opposizione che i consiglieri regionali del Sassarese - in testa Desiré Manca - stanno riservando a Solinas e Nieddu anche sulla gestione dell'emergenza sanitaria. Guarda e condividi il video su Alguer.tv