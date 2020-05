Red 21:34 Ripartono i lavori per la rete del gas Riprendono i lavori pubblici ad Alghero, con la prosecuzione degli scavi per la rete del gas. Si scava in Via Manzoni (nel tratto tra le vie Gramsci e Kennedy), secondo un calendario che prevede l’attuazione di lavori negli altri segmenti di Via Manzoni compresi tra le vie Kennedy e Sassari e tra le vie Sassari e Giovanni XXIII







Lavori anche nelle vie Satta, Don Minzoni, Rosselli, Porrino, Edison, Pacinotti ed una residua parte di Via Cavour, rimasta in sospeso a causa della chiusura prescritta dal dpCm. Il programma completo si estende per le settimane a cavallo tra maggio e le prime due settimane di giugno, secondo un calendario che mette in lavorazione più urgente le zone limitrofe al centro per spostarsi poi nelle aree più periferiche. Commenti ALGHERO - Riprendono progressivamente ad Alghero le opere pubbliche sospese oltre due mesi a causa dell’emergenza Covid. Già in azione le squadre comunali del Settore Manutenzioni, alle quali, tra qualche giorno, si aggiungeranno i venti operai reclutati attraverso i progetti del Reis, che andranno ad incrementare le squadre che si occupano della pulizia e del decoro.Da oggi (mercoledì), intanto, sono riapparsi i mezzi dell’impresa aggiudicataria dei lavori di posa in opera della rete del gas. Si scava in Via Manzoni (nel tratto tra le vie Gramsci e Kennedy), secondo un calendario che prevede l’attuazione di lavori negli altri segmenti di Via Manzoni compresi tra le vie Kennedy e Sassari e tra le vie Sassari e Giovanni XXIII. Inizio degli scavi anche in Via Liguria (nel tratto tra le vie Umbria e Puglia) ed in Via XX settembre (tra le vie Kennedy e Sassari).Lavori anche nelle vie Satta, Don Minzoni, Rosselli, Porrino, Edison, Pacinotti ed una residua parte di Via Cavour, rimasta in sospeso a causa della chiusura prescritta dal dpCm. Il programma completo si estende per le settimane a cavallo tra maggio e le prime due settimane di giugno, secondo un calendario che mette in lavorazione più urgente le zone limitrofe al centro per spostarsi poi nelle aree più periferiche.