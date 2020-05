Cor 16:06 Blue Air riprogramma l´Alghero-Torino L´assenza dai canali di vendita ufficiali faceva presagire la cancellazione definitiva. Pericolo scampato, il collegamento ritorna disponibile in giornate e orari diversi dal passato



Covid-19. Il collegamento ritorna invece disponibile in giornate e orari diversi dal passato. ALGHERO - Pericolo scampato. Nessuna cancellazione per l'Alghero-Torino marchiato Blue Air. L'assenza dai canali di vendita ufficiali faceva presagire la soppressione definitiva [ LEGGI ], anche in conseguenza delle importanti ripercussioni del blocco aereo seguito all'emergenza. Il collegamento ritorna invece disponibile in giornate e orari diversi dal passato.