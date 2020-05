Cor 13:13 Niente foto a scuola e Francesco li disegna E´ algherese Francesco, il bambino di 9 anni che frequenta la scuola primaria a Torino che ha disegnato la sua classe mandandola a tutti gli amichetti “visto che quest’anno non possiamo fare la foto di classe, ci ho pensato io”. Le parole della vice ministra all´Istruzione, Anna Ascani







«In queste ore, con il Comitato di esperti guidato dal Prof. Bianchi e gli enti locali, stiamo immaginando tre differenti scenari per il rientro, a seconda dell’andamento dell’epidemia. Siamo consapevoli che i più piccoli hanno assolutamente bisogno di recuperare le relazioni in presenza: per permetterlo pensiamo a gruppi più piccoli, con più attività da affiancare a quelle ordinarie come musica, arte, sport, creatività digitale e laboratori, da svolgere anche in altri spazi» conclude Anna Ascani. Commenti ALGHERO - Francesco ha 9 anni, suo padre Paolo è di Alghero dove vivono anche i familiari, frequenta la scuola primaria a Torino. Ha disegnato tutta la sua classe e l’ha mandata ai suoi compagni, scrivendo: “visto che quest’anno non possiamo fare la foto di classe, ci ho pensato io”. Il disegno è diventato presto un "simbolo" ai tempi del coronavirus e dei legami temporaneamente spezzati tra alunni e scolaresche.L'immagine è stata rilanciata sudalla vice ministra all'Istruzione Anna Ascani e da li ha fatto il giro dei social. «Questo virus non ha permesso a tanti bambini di abbracciarsi e condividere momenti di socialità, elementi fondamentali quanto l’apprendimento.Quando ho ricevuto questa foto, però, ho anche pensato alla loro capacità di dare risposte alle abitudini compromesse dall’obbligo di distanziamento sociale» ha sottolineato la vice ministra.«In queste ore, con il Comitato di esperti guidato dal Prof. Bianchi e gli enti locali, stiamo immaginando tre differenti scenari per il rientro, a seconda dell’andamento dell’epidemia. Siamo consapevoli che i più piccoli hanno assolutamente bisogno di recuperare le relazioni in presenza: per permetterlo pensiamo a gruppi più piccoli, con più attività da affiancare a quelle ordinarie come musica, arte, sport, creatività digitale e laboratori, da svolgere anche in altri spazi» conclude Anna Ascani.