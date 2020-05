Red 18:01 Ad Alghero riparte Desbarrassa Sabato mattina, in Piazza Olbia, a Santa Maria la Palma, riprende il percorso itinerante della campagna di conferimento dei rifiuti ingombranti in città e nelle borgate







Nella foto: un momento della prima tappa a Maristella Commenti ALGHERO - Sabato 23 maggio, dalle 8 alle 12, in Piazza Olbia, a Santa Maria la Palma, riprende “Desbarrassa–ne tot”, il percorso itinerante della campagna di raccolta con il quale i cittadini di Alghero e delle sue borgate potranno disfarsi di rifiuti ingombranti ed elettrodomestici, depositandoli comodamente in punti di raccolta ben stabiliti. Sabato, riprende il calendario interrotto dal CoronaVirus il 14 marzo.L’iniziativa dell’Amministrazione comunale portata avanti dall’Assessorato all’Ambiente ha già avuto un largo consenso nelle prime due tappe, a Maristella ed a Fertilia, prima dell’interruzione. Inoltre, per produrre meno rifiuti, durante la mattina del conferimento si potranno ritirare oggetti conferiti da altri, ma ancora utilizzabili, nell’ottica del riuso.Le giornate di deposito controllato degli ingombranti sono dedicate con particolare attenzione ai residenti dell’agro, che risiedono a molta distanza dai siti di conferimento. L’iniziativa del conferimento degli ingombranti viene attuata con successo in tanti altri Comuni e mira a contrastare il fenomeno dell’abbandono incontrollato nelle campagne, con costi di recupero altissimi per tutti i cittadini.Nella foto: un momento della prima tappa a Maristella