Lampis visita la base Canadair di Olbia

OLBIA - «Ho voluto verificare di persona sia i piazzali che ospiteranno i tre Canadair, che gli uffici destinati alla Protezione civile per la Campagna antincendio 2020. Per motivi logistici, essendo un aeroporto più vicino alla Penisola, il Dipartimento nazionale, in accordo con la Regione Sardegna, ha ritenuto opportuno di dislocarli nuovamente in Gallura, dopo un anno ad Alghero».Lo ha detto l'assessore regionale della Difesa dell'ambiente Gianni Lampis, con delega alla Protezione civile, durante la visita di ieri pomeriggio (martedì) all'aeroporto di Olbia. «Aver approvato ad aprile, in anticipo rispetto agli scorsi anni, le prescrizioni regionali antincendio ha consentito alla Regione di predisporre per tempo la complessa macchina organizzativa, pronta da lunedì 1 giugno ad affrontare la piaga degli incendi nella difesa del patrimonio ambientale sardo», ha sottolineato Lampis.«Sul fronte antincendio, saranno impegnati donne e uomini della Protezione civile, del Corpo forestale, dell'agenzia regionale Forestas e dei Vigili del fuoco. Inoltre, i Comuni, provvisti di piano comunale di protezione civile per il rischio incendi, potranno avvalersi del personale e dei mezzi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e delle Compagnie barracellari», conclude l'esponente della Giunta Solinas.