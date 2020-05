Red 8:19 Stop trasporto merci da Olbia: l´appello Dem «La Regione intervenga per risolvere i problemi», chiedono i consiglieri regionali del Partito democratico, primo firmatario Roberto Deriu, che hanno presentato un´interrogazione in Consiglio regionale







Da Olbia, infatti, un camion per il trasporto di merci compiva due viaggi a settimana, mentre da Cagliari, con l’interruzione del servizio dovuta alle misure di prevenzione e contrasto per il CoronaVirus, riesce a compiere soltanto un unico viaggio a causa della lunghezza delle tratte (per esempio Cagliari-Livorno, diciotto ore) e la dilatazione del tempo che intercorre tra partenza, arrivo, scarico merci e ritorno. Una situazione che rischia di compromettere il servizio e le merci stesse.



«Chiediamo all'assessore dei Trasporti - concludono i consiglieri regionali del Partito democratico - se, in che modo e in quanto tempo, intenda disporre delle misure indispensabili per la risoluzione delle problematiche inerenti all’interruzione del trasporto navale di merci da e per Olbia. Appare evidente la necessità di intervenire celermente per non creare ulteriori disagi ad un importante settore dell'economia dell'Isola».



