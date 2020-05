Cor 16:55 Riapre in Riviera del Corallo la Grotta di Nettuno Conclusi i lavori di messa in sicurezza per garantire il contingentamento degli ingressi, dalla giornata di sabato 23 maggio riaprirà al pubblico il principale sito turistico del territorio di Alghero. Ticket promozionale per i residenti



Covid riapre ad Alghero la Grotta di Nettuno. Si tratta del sito turistico più importante del territorio, meta per migliaia di visitatori all'anno. Conclusi i lavori di messa in sicurezza per garantire il contingentamento degli ingressi, dalla giornata di sabato 23 maggio riaprirà ufficialmente al pubblico. L'annuncio è stato dato dal presidente della Fondazione, Andrea Delogu, in videoconferenza con i membri delle commissioni consiliari.



L'ingresso sarà inizialmente garantito esclusivamente via terra, mentre dal 15 di giugno dovrebbero riprendere i servizi col battello. Ci saranno alcune importanti modifiche nella possibilità di fruizione del complesso carsico, ad iniziare dal numero di visitatori che a singola visita non potranno superare le 50 unità (in passato gli ingressi arrivavano anche a 400). Dopo la Grotta di Nettuno - che rimane anche la principale fonte di entrata per il funzionamento della Fondazione Alghero, l'ente che in città gestisce tutti i siti turistici, le torri ed i musei, organizza gli eventi e dovrebbe promuovere il territorio - riapriranno nelle prossime settimane i siti archeologici di Palmavera, Anghelu Ruju e Santu Pedru. Seguiranno infine il Museo archeologico della città ed il Museo del Corallo.



