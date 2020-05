A.B. 23:04 Abbonati Torres: rimborso o sconto per prossima stagione Dopo lo stop definitivo del campionato di serie D decretato dalla Figc, per gli abbonati della Torres sarà possibile usufruire di due soluzioni: il rimborso della cifra totale delle gare casalinghe non disputate, oppure un rimborso equivalente per l´acquisto di un abbonamento nel campionato 2020/21







Nel primo caso, si potrà fare richiesta del rimborso inviando una e-mail all’indirizzo web asdtorrescalcio@gmail.com indicando il numero dell’abbonamento sottoscritto, la tipologia (“Curva”, “Tribuna”, “Intero” o “Ridotto”) e le coordinate per ricevere la cifra corrispondente. Per fare richiesta del rimborso utilizzabile per la prossima stagione sportiva, invece, basterà conservare la tessera 2019/20 e presentarla al momento della sottoscrizione dell’abbonamento per la stagione 2020/21. In questo caso, chi vorrà, potrà usufruire di un credito, equivalente al rimborso, da utilizzare per tutti i settori. Commenti SASSARI – Dopo lo stop definitivo del campionato di serie D decretato dalla Figc, per gli abbonati della Torres sarà possibile usufruire di due soluzioni. La prima, è il rimborso della cifra totale delle gare casalinghe non disputate; la seconda, un rimborso equivalente per l'acquisto di un abbonamento nella prossima stagione sportiva.Nel primo caso, si potrà fare richiesta del rimborso inviando una e-mail all’indirizzo web asdtorrescalcio@gmail.com indicando il numero dell’abbonamento sottoscritto, la tipologia (“Curva”, “Tribuna”, “Intero” o “Ridotto”) e le coordinate per ricevere la cifra corrispondente. Per fare richiesta del rimborso utilizzabile per la prossima stagione sportiva, invece, basterà conservare la tessera 2019/20 e presentarla al momento della sottoscrizione dell’abbonamento per la stagione 2020/21. In questo caso, chi vorrà, potrà usufruire di un credito, equivalente al rimborso, da utilizzare per tutti i settori.