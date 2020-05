Red 20:04 Migranti dall´Algeria: fermate quattro barche Due sbarchi di migranti si sono registrati nel giro di poche ore nel sud della Sardegna. Il primo, questa mattina, nel porto di Cagliari, con dodici algerini intercettati da una motovedetta della Guardia di finanza. Nel primo pomeriggio, un´imbarcazione in avaria con undici persone a bordo è stata soccorsa dalle Fiamme gialle nelle acque antistanti Sant´Antioco



SANT'ANTIOCO – Due sbarchi di migranti si sono registrati nel giro di poche ore nel sud della Sardegna. Il primo, questa mattina, nel porto di Cagliari, con dodici algerini intercettati da una motovedetta della Guardia di finanza.



Nel primo pomeriggio, un'imbarcazione in avaria è stata soccorsa dalle Fiamme gialle nelle acque antistanti Sant'Antioco. Undici le persone a bordo soccorse e ricevute sulla terra ferma dai Carabinieri.



Dopo le visite mediche e le identificazioni di routine, i nordafricani sono stati accompagnati nel Centro di prima accoglienza di Monastir per passare la quarantena. Inoltre, nelle ultime ore, le Autorità algerine hanno fermato altre tre imbarcazioni prima che superassero le acque nazionali.