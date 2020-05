Red 23:19 Lavori pubblici: se ne parla in Commissione Lavori pubblici che riprendono dopo la sosta forzata, altri che iniziano il percorso interrotto dei quali l’Amministrazione comunale di Alghero ne ha sveltito l’iter. La Terza Commissione consiliare affronterà il tema giovedì pomeriggio







La presidente Monica Pulina ha convocato la seduta alla quale parteciperanno l’assessore comunale Antonello Peru ed il dirigente Giovanni Luca Balzano. Lo stato di attuazione delle opere a circa un anno dall’insediamento della nuova Amministrazione sarà oggetto del confronto tra i consiglieri.



«La ripresa delle attività dopo il lockdown – dichiarano dagli uffici comunali - coincide con alcuni appuntamenti importantissimi per la città, tra cui, ad esempio, l’opera pubblica che attende da più di dieci anni di essere attuata, ovvero la Circonvallazione che unisce le zone nord e sud della città, il cui iter è stato recuperato recentemente con gli interventi della Giunta, che hanno consentito di sbloccare la procedura».



