Red 20:20 Porto Torres: proroga del pagamento della Cosap, Icp e Tarig L’ulteriore rinvio è stato deciso con una delibera della Giunta comunale di Porto Torres e prevede la proroga dei termini di pagamento per la sola annualità 2020



PORTO TORRES – L'Amministrazione comunale di Porto Torres da deliberato l'ulteriore rinvio dei pagamenti della tassa rifiuti giornaliera, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dell'imposta comunale sulla pubblicità. La delibera prevede la proroga dei termini di pagamento per la sola annualità 2020 del Canone per l'occupazione di spari ed aree pubbliche, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e della tassa rifiuti giornaliera. Il termine di scadenza per i versamenti, già rinviato a domenica 31 maggio, è stato ulteriormente prorogato a martedì 30 giugno.