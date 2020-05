Red 17:32 Furto e ricettazione: doppia denuncia ad Ortueri I Carabinieri della locale Stazione, a conclusione delle indagini relative ad una denuncia di furto in abitazione, hanno deferito due persone, già note alle Forze dell’ordine, recuperando parte della refurtiva



ORTUERI - Ad Ortueri, i Carabinieri della locale Stazione, al termine di un’indagine svolta con la raccolta di informazioni sul territorio, acquisizioni testimoniali e riscontri a seguito di perquisizioni, hanno denunciato in stato di libertà un 53enne agricoltore ed il figlio 24 enne, già noti ai militari del luogo, ritenuti responsabili di un furto in abitazione e ricettazione in concorso. A conclusione della perquisizione svolta con il supporto dei Carabinieri della vicina Stazione di Meana Sardo nei locali nella disponibilità dei due, i militari hanno ritrovato parte del materiale edile rubato durante l’assenza dei proprietari che ne avevano denunciato il furto alcune settimane prima. Resta costante l’attenzione dei Carabinieri della Compagnia di Tonara su tutto il territorio di competenza per prevenire la commissione dei reati in genere con particolare riguardo a quelli che destano grave allarme sociale quali i furti in abitazione.