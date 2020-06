Red 11:24 Stintino si differenzia: calendario rifiuti Al via il nuovo calendario per la raccolta rifiuti. Partirà lunedì 15 giugno, con giorni e modalità differenti per cittadini ed attività commerciali. Distribuiti i nuovi contenitori







La consegna dei kit sta avvenendo nella palestra di Via Frecce Tricolori e ha consentito di avviare la campagna di promozione “Proteggi l'ambiente, fai la raccolta differenziata”. Gli utenti per ritirare i kit dovranno recarsi nella palestra con le mascherine, rispettare le norme sulla distanza e dovranno esibire carta d'identità e codice fiscale. La consegna avviene dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 13, ed il giovedì, dalle 8 alle 15. Con i kit (contenitori e buste), sono in distribuzione anche i nuovi calendari della raccolta, sia estiva, sia invernale. Intanto, i kit del contenitore del secco sono stati dotati di un “Tag Rfid Uhf”, un chip abbinato all'untete che consente ai mezzi di raccolta o agli stessi operatori di registrare il prelievo. In questo modo sarà possibile raccogliere i dati ed effettuare l’analisi statistica relativa alla raccolta, compreso il numero di contenitori non esposti.



«Il nostro obiettivo è quello di migliorare sempre più nella raccolta differenziata – afferma Martino Cugusi, consigliere con delega all'Ecologia – e per questo è sempre utile la massima collaborazione da parte dei cittadini. Come lo scorso anno, inoltre, attiveremo anche la raccolta nelle spiagge con mezzi che monitoreranno costantemente le “isole ecologiche”, perché le aree siano sempre ben tenute». Per quanto riguarda le utenze private, il calendario “Stintino si differenzia” prevede due orari di raccolta a seconda delle zone. E così si dovrà esporre i contenitori, entro le 7, in Viale La Pelosa, al Country village, Tanca Manna, Coscia di donna, Cala reale, Monte Atene, Italo-belga, Strada provinciale 57, Pip, Cala Lupo, Ovile del mercante, Le tonnare, Tamerici, Fioreddu e Scoglietti. In paese entro le 8. Entro le 10, invece, a Capo Falcone, Piddiacca, Ancora, Pazzona, Nodigheddu, Ezzi mannu, Unia, Ercoli, Pozzo San Nicola, Issi e Strada provinciale 34.



