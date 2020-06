Cor 10:08 Cadavere 59enne a Is Gannaus La zona dove è stato rinvenuto il cadavere è quella in cui venerdì si era sviluppato un grosso incendio. Indagini da parte delle forze dell´ordine: Da chiarire se sia stato un infarto o le esalazioni dovute al fumo



È stato identificato l'uomo che sabato mattina, nelle campagne di Is Gannaus, periferia di Carbonia, è stato trovato morto. Si tratta di un 59enne vittima con tutta probabilità di un malore improvviso. La zona dove è stato rinvenuto il cadavere è quella in cui venerdì si era sviluppato un grosso incendio. Al momento sembra però da escludere che abbia esalato il fumo.