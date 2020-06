Cor 8:18 Via le Macerie dalla spiaggia Situazioni di pericolo sulla spiaggia di Maria Pia ad Alghero. Dopo la denuncia di alcuni bagnanti l´Amministrazione programma la rimozione dei blocchi di cemento



macerie sono venute in superficie nel corso dei lavori di pulizia della spiaggia e nelle scorse ore sono state debitamente delimitate e segnalate. Ora si provvede allo smaltimento con le operazioni già programmate all'interno degli interventi previsti a Maria e alle Bombarde [



