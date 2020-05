Cor 19:20 Macerie in spiaggia a Maria Pia: foto Situazioni di pericolo sulla spiaggia di Maria Pia ad Alghero. La denuncia di alcuni bagnanti. Ecco le immagini scattate in questi giorni e inviate alla redazione di Alguer.it



ALGHERO - Bambini che giocano in mezzo a macerie, grossi blocchi di cemento e ferri vecchi. La denuncia è di alcuni bagnanti, che lamentano la situazione di grave pericolo soprattutto per i bambini. Ecco le immagini scattate sulla spiaggia di Maria Pia ad Alghero. Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe dei residui delle cosiddette "casette", venuti fuori dopo alcune mareggiate di quest'inverno, ma inspiegabilmente soltanto spostati e non rimossi dagli organi competenti. Un altro mucchio di sabbia raccoglie invece vecchi legni e mattoni.