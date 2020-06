Red 23:11 Voli nazionali decollano da venerdì Da domani, gli aeroporti sardi di Alghero, Cagliari ed Olbia vedranno ripristinate tutte le tratte domestiche e non solo, come previsto in precedenza, solo quelle in Continuità territoriale







Da domani, venerdì 5 giugno, «sono assicurati i servizi di collegamento marittimo da e per la Sardegna, nonché i servizi di trasporto aereo anche non in continuità sulle tratte dalla Sardegna verso gli aeroporti nazionali e viceversa». La notizia coglie tutti di sorpresa quindi, perchè i voli nazionali non in continuità territoriale era previsti per il 13 giugno, mentre saranno a disposizione da domattina.La decisione nel decreto redatto e firmato oggi dai ministri delle Infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli e della Salute Roberto Speranza. De Micheli, valutato il flusso di passeggeri da ieri, e considerata la presenza di collegamenti marittimi aggiuntivi anche su linee di traffico non soggette a onere di servizio pubblico e che operano a libera prestazione, ha ritenuto di anticipare al 5 giugno la riapertura dei collegamenti marittimi, oltre che quelli aerei, per tutti i passeggeri.Questo, in accordo con la Regione autonoma della Sardegna. La decisione è stata presa «anche al fine di assicurare le migliori condizioni di trasporto funzionale ad un corretto distanziamento interpersonale, evitando concentrazioni eccessive di utenza sia nei porti che sulle navi, nonché nel quadro complessivo delle disposizioni di livello nazionale sulla mobilità interregionale, di accogliere la richiesta di anticipare la riapertura».Nella foto: il ministro Paola De Micheli