Red 20:35 Montis alla Regione: «sospendere l’ecotassa» «Sospendere la rimodulazione per non appesantire i cittadini» è il fulcro della lettera inviata dall´assessore comunale all´Ambiente Andrea Montis al suo omologo regionale Gianni Lampis







«L'aumento dell'ecotassa - spiega l'assessore algherese - per effetto della sua rimodulazione in recepimento della Legge n.221 del 28 dicembre 2015 (Green economy), infatti, ricadrebbe inevitabilmente (nel rispetto della copertura integrale dei costi di gestione dei rifiuti) sulla Tari delle utenze domestiche e non domestiche già duramente colpite dalle conseguenze dell’emergenza Covid-19. E andrebbe a vanificare gli sforzi fatti in questi mesi, che hanno portato a notevoli risparmi sul conferimento della frazione secco non differenziabile. Per le suddette ragioni, si ritiene auspicabile evitare una crescita della pressione fiscale sulle Amministrazioni che hanno già grosse difficoltà per far quadrare le tariffe Tari delle utenze domestiche a seguito delle riduzioni da applicare alle utenze non domestiche per effetto delle chiusure delle maggior parte delle attività produttive».



All'assessore Lampis, il delegato della Giunta Conoci ricorda il difficile momento in cui le Amministrazioni lavorano incessantemente «al fine di fronteggiare non solo l'emergenza sanitaria, ma anche quella economica che inesorabilmente inizia a mostrare già i sui primi effetti. Giornalmente - conclude Andrea Montis - lavoriamo per far si che i cittadini, soprattutto quelli maggiormente colpiti dal lockdown, possano essere aiutati ad affrontare con dignità questa emergenza».



Nella foto: l'assessore comunale Andrea Montis Commenti ALGHERO - L'assessore comunale all'Ambiente Andrea Montis chiede alla Regione autonoma della Sardegna di «valutare la sospensione della rimodulazione del tributo speciale per lo smaltimento dei rifiuti in discarica (ecotassa), già sospesa precedentemente». Montis si rivolge al suo omologo nella Giunta regionale, Gianni Lampis, al quale ha chiesto oggi (venerdì), con una lettera, di intervenire nel merito, compatibilmente con quanto gli compete.«L'aumento dell'ecotassa - spiega l'assessore algherese - per effetto della sua rimodulazione in recepimento della Legge n.221 del 28 dicembre 2015 (Green economy), infatti, ricadrebbe inevitabilmente (nel rispetto della copertura integrale dei costi di gestione dei rifiuti) sulla Tari delle utenze domestiche e non domestiche già duramente colpite dalle conseguenze dell’emergenza Covid-19. E andrebbe a vanificare gli sforzi fatti in questi mesi, che hanno portato a notevoli risparmi sul conferimento della frazione secco non differenziabile. Per le suddette ragioni, si ritiene auspicabile evitare una crescita della pressione fiscale sulle Amministrazioni che hanno già grosse difficoltà per far quadrare le tariffe Tari delle utenze domestiche a seguito delle riduzioni da applicare alle utenze non domestiche per effetto delle chiusure delle maggior parte delle attività produttive».All'assessore Lampis, il delegato della Giunta Conoci ricorda il difficile momento in cui le Amministrazioni lavorano incessantemente «al fine di fronteggiare non solo l'emergenza sanitaria, ma anche quella economica che inesorabilmente inizia a mostrare già i sui primi effetti. Giornalmente - conclude Andrea Montis - lavoriamo per far si che i cittadini, soprattutto quelli maggiormente colpiti dal lockdown, possano essere aiutati ad affrontare con dignità questa emergenza».Nella foto: l'assessore comunale Andrea Montis