Red 16:30 Promozione turistica: Alghero protagonista su RaiUno Durante il Tg1, la città si è presentata con le splendide immagini del Parco di Porto Conte e dell'Area marina protetta Capo Caccia-Isola Piana. Giovedì, l'assessore comunale al Turismo Marco di Gangi con gli operatori del settore, hanno promosso la città a La Vita in diretta







«La promozione di Alghero e del territorio si muove con forza proprio in questo periodo in cui è necessario dare ad Alghero la visibilità necessaria per ripartire con il turismo», chiosano dagli uffici comunali. Questa in arrivo sarà un'estate difficile e delicatissima, ma la città non può non farsi trovare pronta. Commenti ALGHERO - Alghero protagonista sui principali canali della Rai, con le sue bellezze e le sue peculiarità naturalistiche ed ambientali. Durante il Tg1, la città si è presentata con le splendide immagini del Parco di Porto Conte e dell’Area marina protetta Capo Caccia-Isola Piana con un servizio che esalta l’attrattiva turistica e le ineguagliabili qualità ambientali.La città illustra le sue risorse culturali e produttive, dall’enogastronomia all’artigianato artistico, anche durante il programma “La Vita in diretta”, storica trasmissione pomeridiana di Rai1, alla quale, nella puntata di giovedì, ha partecipato l’assessore comunale al Turismo Marco di Gangi con gli operatori del settore, che hanno promosso la città che riapre e che si fa trovare pronta.«La promozione di Alghero e del territorio si muove con forza proprio in questo periodo in cui è necessario dare ad Alghero la visibilità necessaria per ripartire con il turismo», chiosano dagli uffici comunali. Questa in arrivo sarà un'estate difficile e delicatissima, ma la città non può non farsi trovare pronta.