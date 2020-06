Red 18:09 Imu ad Alghero: «si modifichi la delibera» «Per fugare ogni dubbio ed evitare futuri contenziosi, dunque, consigliamo di approvare con urgenza lo schema di delibera consiliare suggerita dall´Ifel», dichiarano i consiglieri comunali di Centrosinistra Pietro Sartore, Gabriella Esposito, Mario Bruno, Mimmo Pirisi, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras e Valdo Di Nolfo







Prosegue il dibattito politico sulla situazione Imu ad Alghero. E dopo la risposta dell'assessore comunale al Bilancio Giovanna Caria



«Se, come ha scritto l'assessora Caria nel comunicato stampa, così non è, meglio modificare la delibera prima di aprire a futuri contenziosi tra gli algheresi e le società di riscossione dei tributi comunali Step e Secal. Per fugare ogni dubbio ed evitare futuri contenziosi, dunque, consigliamo di approvare con urgenza lo schema di delibera consiliare suggerita dall'Ifel», concludono Pietro Sartore, Gabriella Esposito, Mario Bruno, Mimmo Pirisi, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras e Valdo Di Nolfo. Commenti ALGHERO - «Siamo contenti che grazie alla nostra nota [LEGGI] si sia potuto chiarire meglio l'obiettivo della delibera 125 del 27 maggio, in merito alla proroga del pagamento dell'acconto Imu. Con il nostro intervento, abbiamo riportato l’incertezza dei contribuenti e di tanti professionisti della materia, che ci hanno comunicato il loro parere sull'interpretazione di quanto scritto in delibera dall'Amministrazione».Prosegue il dibattito politico sulla situazione Imu ad Alghero. E dopo la risposta dell'assessore comunale al Bilancio Giovanna Caria [LEGGI] , arriva il nuovo commento dei consiglieri comunali dei gruppi di Centrosinistra Sinistra in Comune, X Alghero, Futuro Comune e Partito democratico. «Pur non dubitando affatto della volontà dell'Amministrazione ribadita dall'assessora, in un'ottica di collaborazione, segnaliamo però che la delibera letta nella sua interezza lascia molti dubbi e lascia intendere che ci si riferisca solo alle imprese», insistono i consiglieri d'Opposizione.«Se, come ha scritto l'assessora Caria nel comunicato stampa, così non è, meglio modificare la delibera prima di aprire a futuri contenziosi tra gli algheresi e le società di riscossione dei tributi comunali Step e Secal. Per fugare ogni dubbio ed evitare futuri contenziosi, dunque, consigliamo di approvare con urgenza lo schema di delibera consiliare suggerita dall'Ifel», concludono Pietro Sartore, Gabriella Esposito, Mario Bruno, Mimmo Pirisi, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras e Valdo Di Nolfo.